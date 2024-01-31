Age of Kings – это стратегия в режиме реального времени. Действие игры разворачивается в период с Темных веков и длится до позднего Средневековья. Вам предстоит управлять одной из предложенных народностей, активно развивая экономику, добывая полезные ресурсы, изучая передовые технологии и формируя мощную армию солдат. Главная задача геймера – противостоять неприятелям, которые будут постоянно мешать развитию вашего государства. Исследуйте огромную карту мира, расширяйте территорию страны, улучшайте навыки и таланты персонажей, тренируйте воинов и тщательно продумывайте каждый последующий шаг. Чтобы получить еще больше удовольствия во время прохождения игры, активируйте промокоды и коды Age of Kings за январь - февраль 2024 года в Туркмении. Представленные купоны позволят вам добиться успеха без вложения реальных средств.

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