Попробуй драйвовый шутер с крутыми роботами War Robots. Кроссплатформенность позволяет запускать ее на мобильных устройствах и персональных компьютерах – организуй свой досуг с удобством где угодно. Игроку предстоит выбрать робота-солдата из более чем пятидесяти моделей, имеющих разные конструкции, перки и способности. Выбирай свою роль и развивайся в этом направлении, или пробуй все понемногу: уничтожай врагов в яростном натиске, сдерживай орду противников и прикрывай напарников, или выбери иную веселую тактику. Множество разнообразной экипировки позволит прокачивать своего бота и менять его характеристики под свой стиль боя. Ты можешь играть с друзьями в команде или крушить оппонентов на арене в одиночку. Вступай в клан и становись еще сильнее вместе с другими игроками. Активируй промокоды и бонус-коды War Robots за январь - февраль 2024 года в Таджикистане в специальном окне и получай различные бонусы и полезные предметы.

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