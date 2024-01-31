Skillbox – это онлайн-университет, в котором обучают современным digital-профессиям. Образовательная площадка дает возможность освоить наиболее востребованные специальности настоящего и будущего. Длинный перечень направлений позволяет выбрать то, что тебе действительно интересно: дизайн, маркетинг, программирование, управление или бизнес. Занятия ведут лидеры digital-рынка. Ты будешь оттачивать мастерство на реальных проектах и по завершении программы сможешь пройти гарантированную стажировку в этих компаниях или у партнеров онлайн-университета. Все преподаватели – профессионалы в сфере digital, а это значит, что они в курсе последних трендов и новых веяний. Хочешь сделать обучение более доступным? Используй промокоды Skillbox («Скиллбокс») за январь - февраль 2024 года в Таджикистане и получи скидку! Инвестируй в свое образование и стань востребованным специалистом!

Подробнее Скрыть