Акции и купоны Shutterstock в Таджикистане
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Отзывы покупателей
По специфике работы частенько покупаю изображения и графику на этом портале. Удобный поиск, большая база и цены нормальные. Удобный и практичный фотосток!
- Мария
- 22.01.2018
Хороший сайт для сбыта своих изображений, по-моему. Экзамен по сдаче работ очень серьезный, и соответственно качество работ там соответствующее. Сам сайт удобный в обращении - всегда можно найти нужное для себя, легко сориентироваться, очень много авторов. Из минусов - надо знать английский более-менее хорошо, поскольку сайт - англоязычный.
- Stella
- 21.12.2015
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