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Отзывы покупателей
В целом сам сервис мне нравится - оформляется заказ быстро, посылки доходят обычно быстро, всегда отлично упакованные, есть гарантии на случай, если товары побьются в дороге. За дорогие вещи, правда, довольно сильно тревожишься, поскольку они проделывают довольно долгий пусть почтой и всякое может произойти. Два раза мою посылку потеряли, но все нашлось, хотя и не сразу,конечно, но это уже не вина магазина, так что особых претензий нет.
- Влад
- 28.12.2015
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