PlayerUnknown's Battlegrounds – игра, создавшая новый жанр. Единственная цель каждой игровой сессии – выжить любой ценой. Здесь доступны несколько режимов: одиночный и командный. Вы сами вольны выбирать тактику ведения боя. Оставайтесь на месте или идите по головам противников к победе! Вырабатывайте свою стратегию ведения матча, и выходите победителем из любой передряги. Зарегистрируйтесь на сайте, авторизуйтесь и отправляйтесь в свою первую вылазку. Минимальный брифинг при старте и все, игра начинается! Как и любой игрок начнете без предметов в инвентаре, все что вы найдете может помочь выжить. Вас ждут захватывающие сражения и море адреналина. Докажите всем что вы лучший на этом поле боя. Хотите сэкономить на лутбоксах и игровой валюте? Воспользуйтесь промокодами PUBG: Battlegrounds за январь - февраль 2024 года в Таджикистане и получите скины на оружие, предметы и кейсы. Купоны PlayerUnknown's Battlegrounds актуальны только ограниченное количество времени, помните об этом! Все актуальные предложения вы сможете найти внизу данной страницы.

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