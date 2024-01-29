Present & Simple – бренд одежды, вдохновленный лучшими моментами жизни. Все изделия сшиты исключительно из итальянских тканей, что говорит о высоком качестве вещей, которые прослужат долгие годы. Жакеты и платья, рубашки и футболки, брюки и юбки, даже аксессуары и обувь – здесь есть всё для законченного образа. Следи на сайте за новинками и коллекциями, только готовящимися к продаже. Кашемир, кожа, трикотаж, деним – выбери изделия себе по вкусу и настроению. Доставка осуществляется как по России, так и в другие страны мира. Также по Москве работает экспресс-доставка. Оплата предусмотрена несколькими удобными способами. Приобретай подарочные сертификаты для любимых подружек. Просматривай лукбуки и вдохновляйся составленными образами. Покупай стильную одежду с нашими промокодами на скидку Present & Simple («Презент & Симпл») за январь - февраль 2024 года в Таджикистане и радуйся замечательным обновкам и экономии!

Подробнее Скрыть