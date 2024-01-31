Магазин NogtiShop специализируется на продаже инструментов и материалов для ногтевого сервиса. На сайте можно купить кусачки для кожи и профессиональные бафы, керамические и твердосплавные фрезы, гели и акрилы, шеллаки и трафареты-слайдеры, антисептики и обезжириватели. Кроме того, в широком ассортименте представлены воски и сахарные пасты для депиляции. Компания сотрудничает с ведущими производителями аксессуаров и оборудования для салонов красоты: Irisk, Kodi, PNB, Runail, Bluesky, Aravia. В интернет-магазине действует несколько программ лояльности, а также проходят сезонные распродажи. При оформлении заказа через сайт всегда можно получить хорошую скидку на выбранные товары. Для этого следует применить секретные промокоды «НогтиШоп» (NogtiShop) за январь - февраль 2024 года в Таджикистане. Предлагаем ознакомиться с условиями акций, размещенных внизу данной страницы.

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