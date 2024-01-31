Купоны New Chic в Таджикистане
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Отзывы покупателей
Хочу отметить работу сотрудников. Делала несколько заказов на этом сайте и каждый раз нужно было что-то уточнить. Отвечают быстро и всегда стараются помочь, а это важно, чтобы компания ценила своих клиентов. Заказы пришли хорошо упакованные и в пределах указанных сроках.
- Нина
- 20.02.2017
Качество и разнообразие ассортимента в этом магазине меня более чем устраивают. Но доставка долгая (месяц), хотя это и понятно, из другой же страны присылают)
- Катя
- 14.09.2016
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