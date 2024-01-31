Коллекционируйте удивительных питомцев в приключенческой игре My Pocket Stars! Становитесь наставником и тренером милых существ, заботьтесь о них и развивайте их неповторимые таланты. Вы сможете собрать команду, найти друзей и изучить все тайные уголки огромного и загадочного континента! Вас ждет множество персонажей с различными наборами навыков и характеристик. Даже погода может измениться в любой момент и повлиять при этом на ход игры. Здесь нет места однообразию и скуке! Зовите товарищей в гости, исследуйте подземелья, ухаживайте за собственным садом или выбирайте среди десятков доступных активностей то, что предпочитаете именно вы! Любите открывать для себя новые виртуальные миры, но не хотите тратить при этом много денег? В нашем каталоге размещены актуальные промокоды My Pocket Stars за январь - февраль 2024 года в Таджикистане. Применяйте их при оплате на сайте и получайте разнообразные скидки, подарки и бонусы!

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