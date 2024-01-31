«Ярмарка Мастеров» – онлайн-площадка для handmade-мастеров и любителей дизайнерских вещей. На сайте можно купить или продать авторские изделия и продукцию известных отечественных брендов. Кроме того, на портале можно разместить индивидуальную заявку, посмотреть обучающие вебинары и освоить полезные навыки. В продаже есть подарочные карты разного номинала. Установи фирменное приложение, чтобы оценить возможности платформы в мобильном формате! Вдохновляйся новыми идеями, ищи единомышленников, реализуй собственные проекты и покупай уникальные предметы для своей домашней коллекции! Промокоды «Ярмарка Мастеров» (Livemaster) за январь - февраль 2024 года в Таджикистане помогут сэкономить деньги при оплате заказа! Специальные предложения дают право на активацию скидки или приятного бонуса. Следи за обновлениями в нашем каталоге и совершай выгодные покупки!

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