Fex.net – набирающий популярность «облачный» сервис, разработанный специалистами для максимально удобного хранения информации. Вас приятно удивит быстрый и простой процесс загрузки материалов на виртуальный сервер. Продуманная система обмена данными позволит делиться фото и музыкой с друзьями со всего мира. Приложение для резервного копирования обеспечивает автоматическое дублирование файлов с компьютера в «облако»: вам больше не придется беспокоиться за сохранность важных сведений. С помощью указанного сервиса можно слушать любимые треки или радио онлайн в любое время, просматривать фотографии и видеозаписи, а также отправлять файлы анонимно. Тарифы подразделяются на несколько категорий, можно выбрать оптимальный в зависимости от целей использования. С ваучерами Fex.net за январь - февраль 2024 года в Таджикистане можно воспользоваться услугами компании по сниженной стоимости. Используйте функции такого необходимого сегодня проекта без ущерба для кошелька.

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