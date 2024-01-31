«Яндекс.Такси» – заказ поездок по телефону и онлайн. Компания предлагает несколько тарифов, размер которых зависит от категории транспортного средства. Ты сможешь выбрать экономичную марку, комфорт-класс или минивэн, а также модели для бизнеса или варианты с детским автокреслом. Для вызова машины достаточно указать маршрут и дополнительные остановки. Клиенты могут оставлять комментарии в момент оформления заявки. После подтверждения ты узнаешь расчетное время ожидания, подробную информацию о водителе и местоположение авто. Служба поддержки оперативно ответит на любые вопросы в чате или по номеру горячей линии. Специальные предложения сервиса помогут легко сэкономить крупную сумму денег! Обрати внимание на промокоды (promo codes) «Яндекс.Такси» за январь - февраль 2024 года в Молдове, представленные на нашем сайте. Выбери лучшую акцию на этой странице, применяй ее при оплате и получай скидки!

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