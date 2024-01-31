Акции и промокоды SmartReading в Молдове
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Отзывы покупателей
У проекта отличная концепция: сейчас на рынке очень много книг подобной тематики, поэтому очень удобно предварительно ознакомиться с кратким содержанием - если заинтересует, смело можно покупать и читать в расширенной версии, если нет - не стоит и деньги тратить. Ещё очень удобно, что есть аудиоварианты. Единственное, хотелось бы расширения ассортимента. Например, вполне актуально и художественные книги раскладывать таким образом.
- Ксения
- 22.01.2018
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