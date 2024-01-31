«Сикст» – это удобный онлайн-сервис для быстрой аренды автомобиля в любой точке мира. Это может быть как ваш город, так и пункт в другом государстве. Довольно часто сайтом пользуются путешественники, которые желают заблаговременно организовать незабываемый отдых. Для того чтобы заказать транспортное средство, необходимо указать место назначения, желаемые даты аренды и выбрать автомобиль подходящего класса. Обязательно введите достоверные контактные данные. Оплату можно производить разными способами (наличные, банковские карты, электронные сервисы). Хотите максимально сэкономить в процессе организации путешествия? У нас есть свежие купоны и промокоды Sixt за январь - февраль 2024 года в Молдове. Используйте код для скидки в процессе оформления заявки, и стоимость аренды будет существенно снижена!

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