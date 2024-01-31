Собираетесь в путешествие или в командировку за границу? Воспользуйтесь услугами надежного оператора международной сотовой связи Simtravel! Компания предлагает туристические сим-карты, позволяющие общаться с родными и близкими людьми из любой точки мира. Максимально выгодные тарифы на роуминг, бесплатные входящие звонки, отсутствие абонентской платы и оптимальные расценки на мобильный интернет – это далеко не все преимущества популярного сервиса. При желании вы даже можете сохранить свой российский номер. Фирма сотрудничает как с частными, так и с корпоративными клиентами. Вас заинтересовало предложение оператора? Действующие промокоды «Симтревел» за январь - февраль 2024 года в Молдове помогут вам сэкономить на покупке карточки и заказе дополнительных услуг компании. Помните, что срок действия каждой акции ограничен.

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