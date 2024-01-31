iWay – это твой удобный трансфер в более сотни стран по всему миру. Заказывай машину в эргономичном приложении, отслеживай и выезжай отовсюду точно в срок. В отличие от такси, тебя ждет строго фиксированная цена – пользуйся и не переплачивай. Высокий уровень водителей обеспечен. Перемещайся из аэропорта до отеля со всеми удобствами: тебя дождутся даже при задерживающемся рейсе абсолютно бесплатно, встретят с табличкой и помогут с багажом. Есть специальные предложения для корпоративных клиентов. Выбирай самостоятельно тип автомобиля, дополнительные услуги и маршрут, копи мили с программой лояльности и используй их в поездках. Зарегистрируйся в сервисе и скорее оформляй заявку! Скачивай приложение на мобильное устройство и получи доступ ко всем возможностям. Воспользуйся промокодами iWay за январь - февраль 2024 года в Молдове, лови приятную выгоду и с комфортом отправляйся до указанной точки.

Подробнее Скрыть