Infobus – онлайн-сервис для поиска и заказа железнодорожных, автобусных и авиабилетов. На сайте и в мобильном приложении можно выбрать подходящие варианты по направлению, дате путешествия и типу транспортного средства. База включает в себя предложения крупных и проверенных перевозчиков с актуальной информацией о наличии свободных мест. Для покупки услуги необходимо изучить расписание, указать время и город, внести данные пассажира и оплатить счет с помощью банковской карты. Клиентам доступен рейтинг компаний-партнеров и подробные отзывы о совершенных поездках. Электронный билет появится в «Личном кабинете» сразу после подтверждения заявки. Хочешь сэкономить внушительную сумму при расчетах? Используй промокоды Infobus («Инфобус») за январь - февраль 2024 года в Молдове, собранные на этой странице! Выбирай оптимальные акции из списка, активируй их и получай солидные скидки и различные бонусы!

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