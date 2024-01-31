«Единая служба такси» («ЕСТ») работает в г. Санкт-Петербурге. Вы можете заказать автомобиль любого класса. При необходимости сотрудники фирмы встретят вас на вокзале или в аэропорту. У вас ЕСТь возможность арендовать транспортное средство с водителем или без него. Воспользоваться услугами данной фирмы можно в любое время суток: машина приедет без задержек по указанному вами адресу. В компании действует дисконтная программа: постоянные клиенты получают приятные скидки. Доступны также дополнительные услуги (например, предоставление детского автокресла). Промокоды «ЕСТ» (такси) помогут вам рационально планировать передвижение по городу. Экономьте с удовольствием, ведь при этом вам не придется жертвовать качЕСТвом сервиса! Все актуальные коды «ЕСТ» за январь - февраль 2024 года в Молдове представлены внизу этой страницы.

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