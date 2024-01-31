Yours – интернет-бутик для дам с пышными формами. Красивая, удобная одежда и модная обувь позволят покупательницам чувствовать себя уверенно. На страницах каталога собраны последние тренды и классические модели, белье и аксессуары. Компания строго следит за качеством продукции, которая скрывает недостатки и подчеркивает достоинства любой фигуры. Особая линейка разработана для будущих мам. Ботинки, туфли и сапоги выпускаются специально для обладательниц высокого подъема стопы или широких икр. При этом на сайте магазина любимых клиенток ждут распродажи, промокоды (codes) и акции. Не отказывайте себе в возможности быть женственной! С помощью coupons «Юрс» за январь 2024 года в Казахстане обновление гардероба не опустошит ваш бюджет. Обращайте внимание на срок действия каждого спецпредложения. Наслаждайтесь умным шопингом вместе с нами!

Подробнее Скрыть