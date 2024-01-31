Специально для фанатов нашумевшего военного симулятора разработана «Ворлд оф Танкс Блитц» (WOTB) для мобильных устройств, доступная для скачивания в AppStore и Google Play. Все игровые возможности, боевая техника и командные сражения теперь на экране вашего смартфона! Оцените красочную графику, простое управление и реалистичность батальных сцен. Участвуйте в соревнованиях и создавайте кланы, изучайте и улучшайте ваши танки, приобретайте новую броню и камуфляж со скидками по промокодам. Лучших бойцов – победителей турниров – ожидает место в зале славы. Сезонные обновления обеспечивают игрокам бесплатные бонусы, интересные матчи и новые события. Вступайте в международное танковое братство и экономьте на покупках с секретными кодами. Активируйте один из промокодов WoTBlitz за январь 2024 года в Казахстане на странице оплаты и получите технические преимущества. Список спецпредложений и скидочных ваучеров регулярно обновляется – следите за новостями.

Подробнее Скрыть