World of Warships – аркадный симулятор военно-морских сражений от студии Wargaming, создателей легендарного WoT. В вашем распоряжении будут боевые корабли 4 классов: крейсеры, линкоры, эсминцы и авианосцы. Задача – уничтожить врага в командных боях и спецоперациях и добиться высшего ранга. Улучшать и модернизировать суда нужно с помощью модулей и снаряжения. Приобрести всё необходимое можно за кредиты и опыт. Ускоряйте процесс и уменьшайте личные затраты, покупая внутриигровую валюту по купонам. Повышайте доходность и эффективность судна, используя разнообразные опции камуфлирования и флажных сигналов. На страницах сервиса «Промокодус» собраны все действующие акции и спецпредложения для фанатов данной игры. Воспользуйтесь свежими промокодами «Ворлд оф Воршипс» за январь 2024 года в Казахстане и получите удовольствие от исторических битв. Спешите активировать наши купоны, пока срок их действия не истек.

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