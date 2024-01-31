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Промокоды RU-Center в Казахстане

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Отзывы покупателей

Для своих магазинов выбрала этот хостинг, и ни о чём не жалею. Здесь есть интересные шаблоны, можно сконструировать сайт с нуля. В подарок дают почту, а сотрудники техподдержки всегда адекватны и стараются помочь оперативно. По акции удалось прихватить красивые доменные имена. В общем, минусов пока не увидела.

  • Анастасия Демьянова
  • 09.02.2019

Последний год пользуюсь их услугами,к плюсам могу отнести удобную панель с гибкими настройками,большое дисковое пространство и множество способов оплаты. К минусам- несколько завышенные на мой взгляд, цены, нестабильную работу. техподдержка работает круглосуточно, связаться с ними выходит быстро, но обычно толку от нее мало, негибкие тарифы - что-то не нужно,а нужного в комплекте нет.

  • Spark
  • 16.11.2015
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