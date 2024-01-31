Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Обувь
  4. Женская обувь
  5. Rendez Vous

Промокоды Rendez-Vous в Казахстане

Активные купоны и промокоды Rendez Vous январь 2024

Распродажа! Скидки до 85% на обувь и аксессуары! (Android)
Открыть купон
Открыть купон
Распродажа! Скидки до 85% на обувь и аксессуары! (iOS)
Открыть купон
Открыть купон
Сумки, рюкзаки и клатчи с выгодой до 85%!
Открыть купон
Открыть купон
Скидки до 25% на последующие покупки по карте Privilege!
Открыть купон
Открыть купон
До -85% на женскую обувь в Rendez Vous! (Android)
Открыть купон
Открыть купон
До -85% на женскую обувь в Rendez Vous! (iOS)
Открыть купон
Открыть купон
До -85% на мужскую обувь и аксессуары! (Android)
Открыть купон
Открыть купон
До -85% на мужскую обувь и аксессуары! (iOS)
Открыть купон
Открыть купон
Кешбэк 10% при покупке любого товара из каталога!
Открыть купон
Открыть купон
Скидки до 83% на обувь для девочек!
Открыть купон
Открыть купон
Бесплатный ремонт обуви всем владельцам карт Privilege!
Открыть купон
Открыть купон
Мужская одежда с выгодой до 59%!
Открыть купон
Открыть купон
Кроссовки, ботинки и сапоги для мальчиков с выгодой до 79%!
Открыть купон
Открыть купон
До -80% на женские босоножки!
Открыть купон
Открыть купон
Средства для ухода за обувью с экономией до 67%!
Открыть купон
Открыть купон
Скидки до -85% на головные уборы для женщин!
Открыть купон
Открыть купон
Экономь до 79% при заказе одежды для женщин!
Открыть купон
Открыть купон
Мужские аксессуары с экономией до 71%!
Открыть купон
Открыть купон
Мили «Аэрофлот Бонус» – в подарок!
Открыть купон
Открыть купон
Показать еще купоны

Похожие предложения

Bossy Lady
Bossy Lady
Cole Haan
Cole Haan
Hudson
Hudson
NoOne
NoOne
Kari
Kari

Отзывы покупателей

Я люблю носить только качественную обувь, поэтому я постоянный клиент Rendez-Vous, а теперь благодаря промокодам на покупках здесь можно еще и неплохо экономить. Последний раз по купону на скидку заказала туфельки со скидкой 35%!

  • Алена
  • 20.03.2019

Всегда с подозрением относилась к покупкам через интернет, но тут на глаза рекламное объявление с промокодами от Рандеву. В итоге приобрела здесь отличные босоножки со скидкой 25%. Немного переживала за размер, но они сели идеально. Рекомендую!

  • Лариса Рыбина
  • 01.03.2019

Изначально отыскала этот магазин в местном торговом центре, но потом прочитала, что лучше покупать в интернет-магазине, потому что тут действуют хорошие акции, и есть товар, которого не найти в магазине. На сайте нашла промокод, с которым можно взять первый заказ по скидке 25%. К сожалению, больше пяти пар обуви в одном заказе не высылают.

  • Ирина
  • 30.11.2018

Я в восторге! Это один из лучших магазинов на моей памяти. Во-первых, очень завлекательные скидки и акции, а во-вторых, возможность заказать обувь не выходя из дома. И доставка бесплатная)

  • Сьюзи
  • 23.09.2018
Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Нажимая на кнопку «Получить», я даю согласие на обработку персональных данных.