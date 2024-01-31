Промокоды Rendez-Vous в Казахстане
Активные купоны и промокоды Rendez Vous январь 2024
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Отзывы покупателей
Я люблю носить только качественную обувь, поэтому я постоянный клиент Rendez-Vous, а теперь благодаря промокодам на покупках здесь можно еще и неплохо экономить. Последний раз по купону на скидку заказала туфельки со скидкой 35%!
- Алена
- 20.03.2019
Всегда с подозрением относилась к покупкам через интернет, но тут на глаза рекламное объявление с промокодами от Рандеву. В итоге приобрела здесь отличные босоножки со скидкой 25%. Немного переживала за размер, но они сели идеально. Рекомендую!
- Лариса Рыбина
- 01.03.2019
Изначально отыскала этот магазин в местном торговом центре, но потом прочитала, что лучше покупать в интернет-магазине, потому что тут действуют хорошие акции, и есть товар, которого не найти в магазине. На сайте нашла промокод, с которым можно взять первый заказ по скидке 25%. К сожалению, больше пяти пар обуви в одном заказе не высылают.
- Ирина
- 30.11.2018
Я в восторге! Это один из лучших магазинов на моей памяти. Во-первых, очень завлекательные скидки и акции, а во-вторых, возможность заказать обувь не выходя из дома. И доставка бесплатная)
- Сьюзи
- 23.09.2018