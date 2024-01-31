Промокоды Rendez-Vous в Казахстане

Отзывы покупателей

Я люблю носить только качественную обувь, поэтому я постоянный клиент Rendez-Vous, а теперь благодаря промокодам на покупках здесь можно еще и неплохо экономить. Последний раз по купону на скидку заказала туфельки со скидкой 35%! Алена

Алена 20.03.2019

Всегда с подозрением относилась к покупкам через интернет, но тут на глаза рекламное объявление с промокодами от Рандеву. В итоге приобрела здесь отличные босоножки со скидкой 25%. Немного переживала за размер, но они сели идеально. Рекомендую! Лариса Рыбина

Лариса Рыбина 01.03.2019

Изначально отыскала этот магазин в местном торговом центре, но потом прочитала, что лучше покупать в интернет-магазине, потому что тут действуют хорошие акции, и есть товар, которого не найти в магазине. На сайте нашла промокод, с которым можно взять первый заказ по скидке 25%. К сожалению, больше пяти пар обуви в одном заказе не высылают. Ирина

Ирина 30.11.2018