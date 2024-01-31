Oxy2.ru – интернет-магазин, в котором можно приобрести реабилитационное и респираторное оборудование. На сайте представлен широкий ассортимент сертифицированных пульсоксиметров, бесконтактных термометров, рециркуляторов и облучателей. Кроме того, в продаже есть аппараты для вентиляции легких, ингаляторы, тренажеры дыхания и многое другое. Эксперты дадут рекомендации по выбору техники в чате или по телефону. Компания осуществляет доставку во все регионы России и в некоторые страны СНГ. Квалифицированные сотрудники окажут помощь в разгрузке, подъеме и сборке медицинских товаров. Интересуешься специальными предложениями? В нашем каталоге ты найдешь действующие купоны на скидку и промокоды Oxy2.ru за январь 2024 года в Казахстане! Воспользуйся акциями и приобретай необходимые приборы по выгодной стоимости!

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