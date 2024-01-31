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Промокоды и акции Estee Lauder в Казахстане

Работа с магазином Estee Lauder приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды Estee Lauder январь 2024

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Отзывы покупателей

Сложно конечно писать отзывы о таком индивидуальном деле, как косметика, но не зря же есть столько бьюти-блогов, можно и мне попробовать)) Я давно уже пользуюсь практически только люксовой косметикой, но и эксперименты люблю. Продукты Эсте Лаудер можно купить и у нас в магазинах косметики, но я решила сделать заказ с официального сайта, выбор там больше и можно быть точно уверенной в качестве. Заказывала аромат Jasmine White Moss и помаду Vanilla truffle. Доставка ЕМС у меня была бесплатная. Никаких нареканий у меня к магазину нет, покупки пришли без повреждений и в срок. Теперь радуюсь аромату и пользуюсь модным оттенком помады, марка Эсте Лаудер радует :)

  • Алёночка
  • 25.10.2015

Крема у Estee Lauder просо супер, пользуюсь только их уходовой косметикой! И для молодой, и для возрастной кожи самое то. Пользуюсь и я, и мама, не было аллергии и эффект есть.

  • Stacy
  • 23.09.2015
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