Промокоды Boardshop №1 в Казахстане
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Отзывы покупателей
Продавцы там классные! Ребята знают толк в скейтбординге, всегда помогут если что) Ну а сам стаф качественный, выбор большой. На скидках обувь там купить - то, что надо, бывает остаются классные модели.
- Маша
- 23.09.2016
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