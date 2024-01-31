Хочешь заставить телефон работать на себя? Скачай приложение Aurum и выполняй в нем несложные задания. Приятный и удобный интерфейс, ничего лишнего, лишь карточки, ты и заработок. Выбирай интересующие тебя пункты. Трать время, когда захочешь. Доступно с мобильного устройства в любой точке мира, где в наличии интернет. Задания бывают разнообразные, но все абсолютно простые. За них ты получаешь монетки. Конвертируй их в деньги и выводи на банковскую карту или по номеру телефона. Получай специальные активности каждый день. Приложение постоянно обновляется, по всем деталям и возникшим вопросам обращайся в службу поддержки. Загружай его с платформы Google Play в один клик и зови побольше друзей. Простая работа в твоем мобильном может быть выгодной. Забирай и активируй промокоды и коды Aurum («Аурум») за январь 2024 года в Казахстане, чтобы зарабатывать больше ежедневно!

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