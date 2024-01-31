Название тайваньской корпорации «Асус» произошло от имени мифического Пегаса, который символизирует творческий дух и развитие. Имя оправдывается делами: фирма является одним из лидеров рынка интернет-технологий. Компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты, периферийные устройства и серверы под данным лейблом сочетают в себе опыт поколений и инновационные технологии. На сайте компании можно приобрести гаджеты для дома, бизнеса и даже для погружения в виртуальную реальность. Специалисты службы поддержки клиентов помогут решить возникающие проблемы. Постоянных покупателей здесь балуют специальными акциями и секретными промокодами. А в «Центре загрузок» доступны последние обновления программ для фирменных смартфонов и ультрабуков. Желаете купить качественную технику известного производителя? Не забудьте использовать коды (codes) Asus за январь 2024 года в Казахстане. Желаем вам приятного и выгодного шопинга!

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