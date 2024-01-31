Wlingua – это современный сервис для изучения английского языка в режиме онлайн. После быстрой процедуры регистрации вы сможете пройти небольшой тест для определения текущего уровня знаний. Система будет отправлять вам задания, основываясь на полученной информации. Вам предстоит выполнять упражнения на развитие различных навыков. Чтение оригинальных текстов, прослушивание записей, подготовленных носителями языка, словарные диктанты – это далеко не весь перечень заданий. После завершения каждого этапа вы будете получать дипломы. Курс обучения составлен таким образом, чтобы вам не было скучно. Если вы желаете учить английский с удовольствием и минимальными затратами, активируйте промокоды и купоны Wlingua за январь - февраль 2024 года в Киргизии. Они помогут вам значительно сэкономить при заказе подходящего тарифного плана на сайте. Бесплатные коды – отличная возможность получить максимальную выгоду!

Подробнее Скрыть