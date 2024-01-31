Glovo – популярное приложение, с помощью которого можно заказать любые товары и услуги! У проекта более 20 тысяч партнеров, среди них – сетевые рестораны, столовые, кафе, интернет-магазины, супермаркеты и местные рынки. Сотрудник службы доставки оперативно привезет вам любой заказ, от бутерброда до сытного обеда. Благодаря сервису вы сможете заказывать готовую еду, передавать личные вещи своим знакомым и родственникам и даже отправлять посылки! Регистрируйтесь на платформе, заполняйте анкету, оформляйте заявку и отслеживайте перемещение курьера в режиме реального времени. Хотите сэкономить на оплате комиссии? Воспользуйтесь акционными предложениями и получайте приятные бонусы! Изучайте coupon and promo codes (купоны) Glovo за январь - февраль 2024 года в Киргизии, добавляйте их в ваш персональный профиль и активируйте скидки и подарки!

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