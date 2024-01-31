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Промокоды «Зимняя сказка» в Грузии

Активные купоны и промокоды «Зимняя сказка» январь - февраль 2024

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Отзывы покупателей

Вчера заказала себе ёлочку «Нормандия, заснеженная» с 40% скидкой. Оперативно сработали менеджеры, поставили доставку на субботу. Очень понравилась менеджер, была очень доброжелательной и приятной, прямо не хотелось прекращать разговор. Я даже и не подозревала, что в субботу могут доставить. Привезли, к квартире подняли. Дали время проверить товар. Очень добрый и веселый курьер оказался. :) Магазин оставил о себе очень приятные впечатления. Знаю теперь точно, где буду всегда делать новогодние покупочки! И вам всем советую. :)

  • Татьяна
  • 25.11.2017
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