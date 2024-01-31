Частная украинская компания SkyUp Airlines занимается международными пассажирскими и грузовыми авиаперевозками. Флот предприятия выполняет перелеты в Европу, Африку, на Ближний Восток и по другим востребованным направлениям. Под управлением бренда – комфортабельные среднемагистральные самолеты с эргономичным салоном. Фирма предлагает ряд актуальных услуг: перевозку домашних животных, сопровождение несовершеннолетних детей, провоз дополнительного багажа и спортивного инвентаря и многое другое. На фирменном сайте можно ознакомиться с расписанием и оформить билет. На борту клиентам доступны аппетитные закуски и напитки. Хочешь путешествовать по миру на специальных условиях? Мы собрали для тебя список акций оператора! Выбирай рейс, применяй при оплате счета промокоды SkyUp Airlines за январь - февраль 2024 года в Грузии и получай крупные скидки и различные бонусы!

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