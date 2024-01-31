Сеть отелей Rixos предлагает незабываемый отдых на мировых курортах. Компания работает по системе «все включено» и обеспечивает гостям яркий досуг. Для взрослых и маленьких туристов предусмотрены зрелищные шоу-программы, концерты и развлекательные вечера. Питание в фирменных ресторанах сочетает местные и турецкие кулинарные традиции. Клиентам гостиниц доступно множество видов активностей, в том числе игра в теннис, дайвинг и многое другое. Сотрудники помогут организовать частное или корпоративное мероприятие. Программа лояльности обеспечит тебе бонусные баллы при расчетах и другие эксклюзивные преимущества. Хочешь отдохнуть на оптимальных условиях? На нашем сайте размещены новые промокоды Rixos («Риксос») за январь - февраль 2024 года в Грузии! Воспользуйся редкой возможностью, найди в списке лучшее предложение и активируй его, чтобы путешествовать без лишних расходов!

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