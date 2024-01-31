Mad Dogs – это пошаговая онлайн-стратегия, посвященная сражениям между уличными бандами. Вы сможете примерить на себя роль авторитета одной из местных группировок и возглавить безжалостные криминальные разборки. Сформируйте мощную команду из самых отъявленных головорезов, освойте приемы рукопашного боя, обзаведитесь автомобилем и огнестрельным оружием, чтобы не дать врагам ни единого шанса. Вам предстоит постоянно развивать скиллы подопечных, защищать свою территорию от неприятелей и нападать на владения конкурентов. Продумывайте каждое действие, иначе окажетесь в ловушке. Как ускорить развитие своего персонажа в онлайн-игре и получить полезные предметы без реальных денежных вложений? Для этого необходимо своевременно активировать секретные промокоды Mad Dogs за январь - февраль 2024 года в Грузии! В нижней части данной страницы регулярно размещаются действующие купоны.

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