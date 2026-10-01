Бухова Кристина Эксперт по экономии

Я ведущий специалист по скидкам в e-commerce и гид по промокодному маркетингу на Хабр Промо. Уже 9 лет занимаюсь профессиональным мониторингом рынка ритейла и программ лояльности брендов. За это время я лично проверила буквально сотни тысяч уникальных скидочных предложений, ежемесячно прорабатывая порядка 15 000 акций. Моя методология: я защищаю пользователей от фейковых скидок, проводя жесткую ручную модерацию каждого промокода и акции. Я лично тестирую "Корзину покупок", проверяю скрытые условия ритейлеров (минимальный чек, регионы, бренды-исключения и прочие условия применения акции) и публикую лично мной проверенные и только работающие коды. Моя специализация: фокусируюсь на экономии бюджета в сфере Моды (Fashion), Красоты и Стиля, а также знаю толк в бытовым шопинге для дома и повседневных тратах. Знаю все внутренние механики распродаж в магазинах косметики и парфюмерии, одежды, обуви, аксессуаров, товаров для дома, зоотоваров, а также владею навыками максимально выгодных покупок на маркетплейсах.