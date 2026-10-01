Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies и сервис Яндекс.Метрика, чтобы сделать ваш опыт использования сайта удобным и безопасным. Пользуясь сайтом, вы принимаете эти условия. Подробнее.
  1. Главная
  2. Эксперты
  3. Бухова Кристина
Магазины с промокодами: выбор экспертов
Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет
Яндекс.Еда
Яндекс.Еда
Ozon
Ozon
Лемана ПРО
Лемана ПРО
Плати по всему миру
Плати по всему миру
Poizon (ДЭВУ)
Poizon (ДЭВУ)
Secret Kitchen
Secret Kitchen
Суточно.ру
Суточно.ру
М.Видео
М.Видео
S7 Airlines
S7 Airlines
Яндекс.Путешествия
Яндекс.Путешествия
Яндекс.Лавка
Яндекс.Лавка
Авито Путешествия
Авито Путешествия
Отелло
Отелло
Яндекс.Бизнес
Яндекс.Бизнес
Петрович
Петрович
ЮKassa
ЮKassa
Твинби
Твинби
Wildberries
Wildberries
Яндекс Плюс
Яндекс Плюс
Бухова Кристина

Бухова Кристина

Эксперт по экономии
Я ведущий специалист по скидкам в e-commerce и гид по промокодному маркетингу на Хабр Промо. Уже 9 лет занимаюсь профессиональным мониторингом рынка ритейла и программ лояльности брендов. За это время я лично проверила буквально сотни тысяч уникальных скидочных предложений, ежемесячно прорабатывая порядка 15 000 акций. Моя методология: я защищаю пользователей от фейковых скидок, проводя жесткую ручную модерацию каждого промокода и акции. Я лично тестирую "Корзину покупок", проверяю скрытые условия ритейлеров (минимальный чек, регионы, бренды-исключения и прочие условия применения акции) и публикую лично мной проверенные и только работающие коды. Моя специализация: фокусируюсь на экономии бюджета в сфере Моды (Fashion), Красоты и Стиля, а также знаю толк в бытовым шопинге для дома и повседневных тратах. Знаю все внутренние механики распродаж в магазинах косметики и парфюмерии, одежды, обуви, аксессуаров, товаров для дома, зоотоваров, а также владею навыками максимально выгодных покупок на маркетплейсах.
Магазины
Категории товаров и услуг

Предложения со скидками:

Выгода до 30% при бронировании отелей, квартир и домов по всей России на ТВИЛ по промокоду!
Все промокоды
***HSY Показать промокод
Все промокоды ТВИЛ (1)
***HSY Показать промокод
Бонусный купон! +25% при пополнении счета по промокоду!
Все промокоды
****S25 Показать промокод
Все промокоды MyCSGO (15)
****S25 Показать промокод
Создавать уют просто! -10% на товары для дома по промокоду!
Все промокоды
***********010 Показать промокод
Все промокоды COZY HOME (14)
***********010 Показать промокод
Скидка 30% на косметику + крем и тоник в подарок по промокоду!
Все промокоды
*******dus Показать промокод
Все промокоды Sothys (1)
*******dus Показать промокод
500 бонусов на бронирование квартир и апартаментов по промокоду!
Все промокоды
Открыть купон
Все промокоды Суточно.ру (28)
Открыть купон
1500 баллов на автосервис и запчасти по промокоду!
Все промокоды
*******ФИТ Показать промокод
Все промокоды Fit Service (14)
*******ФИТ Показать промокод