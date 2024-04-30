«Яндекс.Дзен» – автоматическая служба рекомендаций, созданная популярным отечественным разработчиком. Искусственный интеллект самостоятельно формирует индивидуальный пул новостей для каждого пользователя. На сайте представлен контент на любой вкус: обзоры, деловые материалы, тематические статьи и многое другое. Владельцы информационных лент – крупные, средние и небольшие фирмы, а также отдельные блогеры. Платформа объединяет авторов и читателей. Зарегистрировать новый канал может любой подписчик. Компания предоставляет широкие возможности для создателей контента, в том числе шанс зарабатывать деньги на собственном таланте. Оцените функционал проекта, не тратя при этом серьезные суммы! В нашем каталоге размещены коды и промокоды «Яндекс.Дзен» (zen.yandex.ru) за апрель - май 2024 года. Применяйте их для экономии денег и получайте максимальное удовольствие от использования сервиса!

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