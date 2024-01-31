Купоны на скидку и акции Westwing

Отзывы покупателей

В одном месте собраны дизайнерские, интересные и по-настоящему уникальные вещи. Да, цены высокие, но это вам не Икея, Домовой и тому подобный масс маркет. Я уже прикупила пару вещиц, и ничуть не пожалела, они стоили своих денег! Приходят гости и все обращают внимание именно на вещи от Westwing) Кстати, ухватила по супер скидке 50% шикарный ковер, ну разве не стоит этих лишних 3-6 тысяч такая красота в доме? София

София 02.06.2017

Заказывала подушки на сайте, тогда они были со скидкой около 30%, поэтому и взяла. Доставка очень долгая, но такие подушечки стоило ждать) Когда пришли, моему восторгу не было предела, а качество просто супер! Но единственное, на сайте постоянно меняется ассортимент, так что если что-то присмотрели, особенно по выгодной цене, берите сразу! а то потом не найдете... Оля

Оля 09.11.2016