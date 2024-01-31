Купоны на скидку и акции Westwing
Купоны на скидку и промокоды Westwing январь 2024
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Отзывы покупателей
В одном месте собраны дизайнерские, интересные и по-настоящему уникальные вещи. Да, цены высокие, но это вам не Икея, Домовой и тому подобный масс маркет. Я уже прикупила пару вещиц, и ничуть не пожалела, они стоили своих денег! Приходят гости и все обращают внимание именно на вещи от Westwing) Кстати, ухватила по супер скидке 50% шикарный ковер, ну разве не стоит этих лишних 3-6 тысяч такая красота в доме?
- София
- 02.06.2017
Заказывала подушки на сайте, тогда они были со скидкой около 30%, поэтому и взяла. Доставка очень долгая, но такие подушечки стоило ждать) Когда пришли, моему восторгу не было предела, а качество просто супер! Но единственное, на сайте постоянно меняется ассортимент, так что если что-то присмотрели, особенно по выгодной цене, берите сразу! а то потом не найдете...
- Оля
- 09.11.2016
Магазин меня заинтересовал поначалу своим оформлением, я искала идеи для оформления комнаты, а в нем были представлены вещи, подобранные коллекциями сразу в интерьерах. Цены на сайте были довольно кусачие, так что поначалу я просто присматривала себе идеи. Потом, все таки, решила заказать себе маленькое зеркало и фоторамки, и мне очень понравилось. Доставка платная, но организована на все сто, если что-то не понравится, можно тут же отказаться от покупки, никаких дополнительных денег за это не возьмут. Минус в стоимости товаров, на мой взгляд, и в том, что скидки на сайте указаны совершенно неправдоподобные, так что на них можно даже не пытаться ориентироваться. В общем магазин интересный, со множеством нетипичных вещиц и необычными идеями
- Анна
- 29.12.2015