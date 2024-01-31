Ну в принципе ничего, цены на пойнты нормальные. Но поддержка почти не отвечает, а половина вступивших потом блокируется. Понятно, что это накрутка, но хотелось бы исполнения обещанной гарантии, а этого нет. Лучше использовать левые акки, а то мало ли что. Ну в целом нормально, какое то количество людей в группу получила. Лучше бы поддержка почаще отвечала.

Наташа

Наташа 25.02.2015