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Отзывы покупателей
Ну в принципе ничего, цены на пойнты нормальные. Но поддержка почти не отвечает, а половина вступивших потом блокируется. Понятно, что это накрутка, но хотелось бы исполнения обещанной гарантии, а этого нет. Лучше использовать левые акки, а то мало ли что. Ну в целом нормально, какое то количество людей в группу получила. Лучше бы поддержка почаще отвечала.
- Наташа
- 25.02.2015
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