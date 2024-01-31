Петербургский бренд Urban Tiger выпускает элегантную повседневную и деловую одежду с эксклюзивными деталями в стиле Smart Sport. Продукция российской марки впечатляют своей необычностью: в них представлены пальто с рукавами спортивной куртки, классические рубашки с трикотажными вставками, жилеты с водоотталкивающим покрытием, плащи с проявляющимися рисунками. В мужской и женской коллекциях представлены креативные вещи с яркими акцентами. Кроме того, совсем недавно производитель начал выпускать горнолыжную одежду и костюмы для фитнеса. Цените креативный дизайнерский подход и высокое качество материалов? Чтобы позволить себе максимально выгодный шопинг, используйте актуальные промокоды urbantiger.ru за январь 2024 года. Подписывайтесь на нашу рассылку и как можно раньше узнавайте о новых акциях онлайн-бутика.

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