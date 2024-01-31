Купоны и промокоды Toy.ru
Купоны на скидку и промокоды Toy.ru январь 2024
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Отзывы покупателей
У нас дома уже целый лего-город. Мне приятно радовать сынишку, тем более в магазине Той.ру часто устраивают распродажи. Навигация по сайту удобная, есть система промокодов и подарочных сертификатов, которыми можно оплатить часть покупки. Доставка очень быстрая, ставлю пять баллов.
- Светлана
- 11.02.2019
Как замечательно быть бабушкой, которая разбирается в компьютере! Я тут недавно даже научилась экономить на скидках по акциям, и вот именно Черная Пятница оказалась для меня белой. У меня четверо внуков и уже не так далеко Новый Год. Решили купить им с дедом игрушки. Пенсия маленькая, с больными ногами по городу мне сложно ходить по магазинам, а тут я нашла сайт. Купоны с промокодом оказались очень кстати: набрала кукол, конструктор, плюшевых зверят. Сэкономила и силы, и деньги. Доставили курьером, в посылочке все аккуратно сложено, приятно, что работники думали о людях, когда упаковывали. В общем – масса положительных эмоций от покупок, я очень рада.
- Антонина Николаевна
- 26.11.2017
Я заказывала сыну в этом интернет-магазине набор "Лего", и на следующий день уже забрала заказ в нужной мне точке выдачи (выдают заказы в розничных магазинах, в СПб они есть в разных концах города). Обратила внимание, что цены на разные игрушки в интернет-магазине довольно невысокие, ассортимент большой, есть неплохие акции. Думаю, буду покупать ещё.
- Вика
- 25.03.2016
О магазине я узнала, когда надо было выбрать подарок крестнице, но подарок нам нужен был довольно срочно и я искала магазин с быстрой доставкой. Ассортимент магазина мне очень понравился, можно найти интересные игрушки на любой возраст и вкус, качество товара понравилось. Единственное.что мне не понравилось - неудобная корзина на самом сайте, служба доставки не перезвонила перед доставкой, хотя мы договаривались об этом.
- Настя
- 06.12.2015
Информация о магазине Toy.ru
Черная пятница: приятные скидки на Toy.ru
Black Friday на Toy.ru даст возможность всем родителям подарить своему ребенку радость и приятные впечатления с наименьшими затратами. Данная распродажа отличается большими скидками и количеством акционных товаров. Среди них вы с легкостью найдете игрушки мировых брендов. Самым шустрым покупателям могут достаться товары со скидкой до 90%! А если вы хотите сделать процесс покупки детских товаров еще более приятным и выгодным, тогда воспользуйтесь сервисом promokodus.com, где вы можете получить бесплатный промокод и бонусные купоны.