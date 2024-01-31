Купоны и промокоды Toy.ru

Отзывы покупателей

У нас дома уже целый лего-город. Мне приятно радовать сынишку, тем более в магазине Той.ру часто устраивают распродажи. Навигация по сайту удобная, есть система промокодов и подарочных сертификатов, которыми можно оплатить часть покупки. Доставка очень быстрая, ставлю пять баллов. Светлана

Светлана 11.02.2019

Как замечательно быть бабушкой, которая разбирается в компьютере! Я тут недавно даже научилась экономить на скидках по акциям, и вот именно Черная Пятница оказалась для меня белой. У меня четверо внуков и уже не так далеко Новый Год. Решили купить им с дедом игрушки. Пенсия маленькая, с больными ногами по городу мне сложно ходить по магазинам, а тут я нашла сайт. Купоны с промокодом оказались очень кстати: набрала кукол, конструктор, плюшевых зверят. Сэкономила и силы, и деньги. Доставили курьером, в посылочке все аккуратно сложено, приятно, что работники думали о людях, когда упаковывали. В общем – масса положительных эмоций от покупок, я очень рада. Антонина Николаевна

Антонина Николаевна 26.11.2017

Я заказывала сыну в этом интернет-магазине набор "Лего", и на следующий день уже забрала заказ в нужной мне точке выдачи (выдают заказы в розничных магазинах, в СПб они есть в разных концах города). Обратила внимание, что цены на разные игрушки в интернет-магазине довольно невысокие, ассортимент большой, есть неплохие акции. Думаю, буду покупать ещё. Вика

Вика 25.03.2016