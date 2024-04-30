Tehnokon – онлайн-гипермаркет товаров для обустройства дома, дачи, организации активного отдыха. В одном каталоге собраны последние новинки бытовой и климатической техники, надежный садовый инвентарь и строительный инструмент, автомобильные аксессуары и фотоаппараты, кухонные мойки и мангалы. Заботливые родители по достоинству оценят огромный ассортимент колясок, мебели и игрушек для малышей. В магазине всегда в наличии десятки тысяч товаров известнейших брендов: Asus, Candy, Tefal, Electrolux, Karcher, Zanussi. Важно, что компания является официальным поставщиком многих производителей, так что продукция продается без высокой наценки. Хотели бы приобретать технику и сопутствующие аксессуары по себестоимости, совершенно не переплачивая? Мы предоставим вам такую возможность! Чтобы экономить на покупках, необходимо оформлять заказы на сайте с использованием промокодов «Технокон» (Tehnokon) за апрель - май 2024 года.

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