«Панда» – служба доставки блюд японской кухни для жителей Северной столицы. Порадуйте себя классическими, теплыми и сладкими роллами, сытными суши и оригинальной лапшой wok! Обратите внимание на рисовые сэндвичи с разнообразными ингредиентами: угрем, сыром, лососем и тунцом. В меню вы найдете большой ассортимент десертов, а также морсов, соков и других прохладительных напитков. Доступны различные способы оплаты. Курьеры привезут ваш заказ в любой, даже самый отдаленный район города. Возможен самовывоз из пунктов выдачи товара. В компании действует накопительная дисконтная система. Воспользуйтесь специальными предложениями и сэкономьте значительную сумму! Мы приготовили для вас действующие купоны и промокоды на скидку «Панда 78» (Panda78) за январь 2024 года. Применяйте их при оформлении «Корзины» и совершайте покупки по выгодной цене!

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