Промокоды Sumochka.com
Купоны на скидку и промокоды Sumochka.com январь 2024
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Отзывы покупателей
Не первый раз пользуюсь услугами этого магазина, всегда очень доволен. Заказываем всей семьей – жена, мама и я сам. Большой ассортимент сумок и аксессуаров, быстрое и качественное обслуживание! Большое спасибо менеджеру Екатерине, очень помогла советом при моем последнем заказе. Заказывайте, не бойтесь!
- Михаил
- 29.12.2016
Скажу сразу – я клиент привередливый. Но в этом магазине моя покупка прошла «На ура»! Заказала две сумки на выбор российского производства Рише (Richet), не смогла определиться с цветом на сайте. Заказ привезли в офис в оговоренное время, курьер Антон просто душка, помог с выбором сумки и дал дисконтную карту на скидку 15% для последующих покупок. А они непременно будут, стану Вашим постоянным клиентом!
- Елена
- 10.11.2016