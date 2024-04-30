Интернет-магазин «Стоммаркет» создан не только для профессиональных стоматологов, но и для всех, кто заботится о своем здоровье. В каталоге компании собраны анестетики, зуботехнический полировальный инструмент, лабораторные шпатели, химические индикаторы для стерилизации оборудования, штифты, электрические щетки, пасты, ирригаторы. Продавец сотрудничает с известными мировыми и российскими поставщиками, которые готовы предоставить сертификаты соответствия на продукцию. На сайте периодически появляется информация о предстоящих семинарах для медиков, которые желают повысить уровень квалификации. Планируете покупку стоматологических товаров? Рекомендуем вам активировать размещенные ниже промокоды «Стоммаркет» (Stommarket) за апрель 2024 года. Наши купоны дают клиенту право на получение подарка или скидки на заказ.

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