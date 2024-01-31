«СберДиск» – новый сервис от популярной финансовой организации. Сохраняйте ваши файлы в облачном хранилище и делитесь ими с родственниками, друзьями или коллегами, настраивая условия доступа всего за пару кликов! Перед началом использования требуется скачать приложение на мобильное устройство и пройти регистрацию. Вы сможете создавать записи прямо в облаке, сканировать документы и работать с ними без подключения к глобальной сети. Все сведения находятся под надежной защитой. Освободите место в памяти вашего телефона и храните все необходимое в виртуальном пространстве! Каждому клиенту бесплатно предоставляется определенный объем. Оформите подписку, чтобы получить больше возможностей! Используйте при заказе промокоды «Сбер Диск» («СберДиск») за январь - февраль 2024 года и пользуйтесь услугой без лишних расходов!

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