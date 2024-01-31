Playport – это детский развлекательный центр, в котором каждый ребенок будет с удовольствием проводить время с друзьями! Малыши с интересом наслаждаются спортивными, настольными и интерактивными играми. Самые любопытные ребята не откажутся исследовать загадочный мир горок и лабиринтов. На территории есть детское кафе, в котором предлагаются бургеры, пицца, пирожные. Если ты хочешь организовать незабываемый праздник, тебе предложат отдельную комнату, выполненную в сказочном стиле. В центре работают опытные аниматоры, которые с удовольствием будут развлекать ваше чадо и его друзей. Купоны на скидку «Плейпорт» позволят тебе сэкономить на услугах компании. Теперь у тебя есть возможность баловать детей активным отдыхом еще чаще! Просим не забывать о том, что купоны на скидку Playport за январь 2024 года действительны только в течение указанного периода.

Подробнее Скрыть