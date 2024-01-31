Поклонникам итальянской кухни непременно пригодятся секретные купоны «Папа Пицца». Если вы активируете один из них при оформлении заказа в онлайн-кафе, то получите скидку или вкусный комплимент от шеф-повара. В меню заведения представлены сочные неаполитанские пиццы с классической и авторской начинкой. Ценителям оригинальных блюд понравятся сочетания груши и сыра, утки и артишоков, ветчины и инжирного варенья. На сайте также можно заказать сливочную пасту, салаты с печеной свеклой и сиртаки, «Цезарь» с креветкой или нежным куриным мясом. Для больших компаний предусмотрены выгодные комбо-наборы. Разыгрался аппетит? Планируется веселое застолье в кругу близких или коллег? Экономьте на быстром ланче или праздничном ужине, используя наши уникальные промокоды «‎Папа Пицца» (Papa Pizza) за январь 2024 года. Радуйте себя гастрономическими изысками как можно чаще!

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