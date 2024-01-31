Уау! Неожиданно! Сама себе не верю! Только что забрала крутейший куртон «Пилот» о котором так мечтала. Даже в ступоре пока что нахожусь: а что, и так можно было? Оформила тут, благодаря Черной Пятнице, получила скидку и промокод, и вся покупка оказалась совсем дешевой. Ждала какого-то подвоха. Но подвоха-то не было! И цвет, и качество то что надо. Или мы привыкли, что нас все время должны дурить, что такие недоверчивые стали? Но тут-то все по-честному, я в приятном шоке!

Алина

Алина 28.11.2017