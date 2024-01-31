Сервис «Мойка-Мойка» предлагает актуальные услуги для водителей такси! На многочисленных станциях сети можно помыть транспортное средство, а также продезинфицировать салон и ручки дверей. Клиентам доступны разные пакеты, от моментальной экспресс-обработки до глубокой и тщательной очистки всех деталей автомобиля. Записаться можно на официальном сайте: укажи государственный номер, оплати счет банковской картой, выбери подходящий пункт и приезжай на место в назначенное время! Сотрудники горячей линии помогут решить любые технические проблемы. Для корпоративных заказчиков действуют особые условия обслуживания. Используй промокоды «Мойка-Мойка» за январь 2024 года, чтобы экономить деньги на уходе за машиной! Информацию о выгодных предложениях и сроках их действия ты найдешь на этой странице. Ищи нужную акцию в списке и получай значительные скидки!

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